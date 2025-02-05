Песков сообщил о наличии контактов РФ и США по линии отдельных ведомств

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Россия и США ведут диалог по линии отдельных ведомств. Эти контакты участились, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так политик ответил на вопрос, почему американский президент Дональд Трамп активно высказывается о контактах с Владимиром Путиным, а Кремль сообщает об отсутствии сигналов со стороны администрации США.

Между тем Песков отметил, что Россия приветствует слова госсекретаря Марко Рубио о признании многополярности.

"И, конечно, это корреспондирует с нашим пониманием, с нашим видением и с видением нашего президента. Поэтому да, мы приветствуем такие заявления", – сказал представитель Кремля.

Россия готова находить баланс интересов на мировой арене и укреплять правовые начала международных отношений, сообщил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

Он напомнил, что для установления равноправного диалога по всему комплексу этих вопросов Путин предложил еще в 2020 году провести встречу глав государств, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, которые несут ответственность за сохранение цивилизации.

Однако, уточнил министр, эта идея не получила поддержки. Тем не менее Россия не теряет надежды на проведение подобной встречи даже с иным форматом и составом участников, добавил Лавров.