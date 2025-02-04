Лавров заявил, что РФ готова работать над балансом интересов в мире

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Российская сторона готова находить баланс интересов на мировой арене и укреплять правовые начала международных отношений. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в журнале "Россия в глобальной политике".

Министр напомнил, что для установления равноправного диалога по всему комплексу этих вопросов Владимир Путин предложил еще в 2020 году провести встречу глав государств, являющихся постоянными членами Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН), которые несут ответственность за сохранение цивилизации. Однако, как указал Лавров, эта инициатива не получила поддержки по независящим от России причинам.

При этом, по его словам, российская сторона не теряет надежды на проведение подобной встречи, несмотря на то, что состав участников и формат диалога может быть иным. Глава МИД РФ напомнил о словах президента РФ, согласно которым, главное – это "возврат к пониманию того, ради чего создавалась ООН, и следование принципам, которые изложены в уставных документах".

"Именно это должно быть путеводной нитью к регулированию международных отношений в наступившую эпоху многополярности", – добавил Лавров.

Он также подчеркнул, что позиция, согласно которой обсуждать желаемое мироустройство в условиях конфликта на Украине не своевременно – от лукавого. Министр напомнил, что даже во время Второй мировой войны союзники обсуждали послевоенный мировой порядок.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Дональд Трамп признали, что украинский конфликт длится слишком долго. Они призвали найти путь к справедливому и устойчивому миру.

Как отмечал Путин, Россия готова к компромиссам и переговорам с Украиной, однако другая сторона отказалась от мирного урегулирования.

