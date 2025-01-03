Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении

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Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью Запада выстоять в конфликте. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana tili.

Как он отметил, решение проблемы зависит от желания глав стран и избранного президента США Дональда Трампа. По словам главы Казахстана, Астана с самого начала боевых действий выступает за начало переговоров.

"Должен подчеркнуть, что мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем", – отметил Токаев.

Он напомнил, что обсуждал с Трампом в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине.

"Во время телефонного разговора Дональд Трамп поинтересовался нашим видением прекращения военных действий на Украине", – сказал президент страны.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп признали, что украинский конфликт длится слишком долго. Они призвали найти путь к справедливому и устойчивому миру.

Как отмечал Владимир Путин, Россия готова к компромиссам и переговорам с Украиной, однако другая сторона отказалась от мирного урегулирования.

