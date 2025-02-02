Глава МИД Испании Альбарес: Европа осознает, что придется восстановить отношения с РФ

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В Европе осознают необходимость восстановления отношений с Россией в будущем, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El Diario.

"Мы все осознаем, что когда наступит мир, у Европы все еще будет очень протяженная граница с РФ и мы должны восстанавливать отношения с Россией", – отметил глава испанского МИД.

Он добавил, что данный процесс необходимо реализовать на основе равенства и взаимного уважения.

"Мы переживаем момент, очень похожий на тот, что произошел при падении Берлинской стены", – заметил Альбарес.

Также в ходе интервью испанского министра попросили прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Испанию участницей БРИКС.

"Я бы оставил это в области абсолютного анекдота", – ответил Альбарес, добавив, что всем известно, что Испания является страной Евросоюза.

Ранее Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Западом неизбежно нормализуются. Глава государства отметил, что интерес в нормализации отношений есть как у РФ, так и у западных стран. При этом Россия не только сохранит сотрудничество с сегодняшними партнерами, но и будет развивать его дальше, добавил президент.