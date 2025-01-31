Нацбанк Украины низко оценил вероятность быстрого завершения боевых действий

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Вероятность быстрого завершения боевых действий на Украине оценивается как низкая – менее 15%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Нацбанка Украины (НБУ) о перспективах экономического развития страны.

Кроме того, остается низкой вероятность быстрого восстановления разрушенной инфраструктуры и ускорения евроинтеграционных процессов. Эксперты банка также прогнозируют риск эскалации боевых действий и дальнейшее разрушение производственной и энергетической инфраструктуры (до 50%).

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о причине запрета на переговоры с российской стороной. По его словам, было много теневых процессов и он сделал так, чтобы "кто угодно" не занимался переговорами. При этом Зеленский выразил готовность к диалогу.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что Россия готова к переговорам по украинской проблематике, однако есть вопросы, которые требуют внимания. Зеленский, по его словам, сам издал декрет о запрете ведения переговоров, в связи с этим говорить о них достаточно сложно.

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цинизмом по отношению к украинцам слова Зеленского о переговорах. Дипломата поразила степень "брезгливого пренебрежения" Зеленского своими соотечественниками.