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Россия готова к переговорам по украинской проблематике, однако есть вопросы, которые требуют внимания. Об этом заявил Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным после посещения МГУ.

"Мы всегда говорили, хочу подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике, но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания", – сказал глава государства.

Президент напомнил, что лидер Украины Владимир Зеленский сам издал декрет о запрете ведения переговоров. В связи с этим говорить о них достаточно сложно. Кроме того, действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно. Это обесценит любые итоги переговоров, объяснил Путин.

Однако, добавил он, спонсоры Киева могут заставить Зеленского отменить решение о запрете переговоров.

"Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров. Извините за простоту народных выражений, как у нас говорят в народе, "хомячат" с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки, но выполнять указания своих спонсоров – а мы знаем, что такие указания есть, – отменять принятый указ о запрете переговоров не спешит", – отметил Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Зеленский не может быть готов к сделке, так как сам себе запретил переговоры с Путиным.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, в Москве не видят реальных действий со стороны Киева и Запада, указывающих на готовность к мирным переговорам. По его словам, сейчас продолжаются военные поставки ВСУ, России выдвигаются ультиматумы и действует юридический запрет на переговоры. Кроме того, не решается вопрос легитимности украинской власти.