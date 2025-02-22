Трамп похвалил Маска за работу и призвал действовать еще энергичнее

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Американский лидер Дональд Трамп похвалил в соцсети Truth Social руководителя департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илона Маска за хорошую работу.

"Илон отлично справляется, но я бы хотел, чтобы он действовал еще энергичнее. Помните, что нам нужно спасти страну, а в конечном счете сделать ее более великой, чем когда-либо", – говорится в публикации президента.

Ранее Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность использования части средств, сэкономленных благодаря работе ведомства по повышению эффективности правительства, которое возглавляет Маск, для погашения госдолга страны.

Маск подчеркивал, что США могут фактически обанкротиться, если радикально не изменят ситуацию с ростом своего государственного долга.

