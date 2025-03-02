Илон Маск поддержал выход США из НАТО и ООН

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Американский бизнесмен и глава департамента государственной эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск поддержал идею выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Так, сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли ранее предложил властям США вывести страну из состава НАТО. Пользователи X поддержали идею, добавив, что Штатам также следует покинуть ООН.

"Я согласен", – прокомментировал Маск публикацию одного из пользователей.

Президент США Дональд Трамп намерен не развалить НАТО, а укрепить его, заявлял ранее посол России в Канаде Олег Степанов. По его мнению, глава Белого дома собирается заставить лидеров Европы больше тратить на свою безопасность – вплоть до 5% от ВВП.

Между тем президент Финляндии Александер Стубб выразил уверенность, что НАТО станет еще сильнее после окончания срока полномочий Дональда Трампа. Он также допустил, что при Трампе давление на членов Альянса для увеличения военных расходов будет постоянно возрастать.