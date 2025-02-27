Посол РФ в Канаде заявил, что Трамп хочет не развалить НАТО, а укрепить его

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен не развалить НАТО, а укрепить его за счет того, что заставит лидеров Европы больше тратить на свою безопасность – вплоть до 5% от ВВП. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

"Очевидно, что эффект Трампа внес определенную сумятицу в ряды евро-атлантических союзников. Однако смерть или кому коллективного Запада рано констатировать", – цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, Трамп таким образом принуждает союзников по Альянсу вновь подтвердить полную вассальную зависимость от США, что будет крайне затратно для них. Однако в конечном итоге они все "прогнутся", считает Степанов.

Ранее СМИ писали, что в Евросоюзе могут столкнуться с кризисом в области безопасности в текущем году, что якобы связано с угрозой со стороны России и безразличием Трампа по отношению к европейским странам. Как утверждали журналисты, Европе не хватает людей и техники. Также Североатлантический альянс испытывает дефицит средств ПВО, логистики, боеприпасов и аппаратуры засекреченной связи.

Между тем президент Финляндии Александер Стубб выразил уверенность, что НАТО станет еще сильнее после окончания срока полномочий Дональда Трампа. Он также допустил, что при Трампе давление на членов Альянса для увеличения военных расходов будет постоянно возрастать.