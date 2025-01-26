Президент Финляндии заявил, что НАТО станет мощнее после президентства Трампа

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НАТО станет еще сильнее после окончания срока полномочий Дональда Трампа на посту президента США. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб.

"Я надеюсь, что мы тогда увидим еще более сильную НАТО – НАТО 3.0. Но это определенно будет НАТО с американским членством – в этом я ни секунды не сомневаюсь", – сказал Стубб в интервью германскому журналу Der Spiegel.

По мнению президента Финляндии, "ни в одном другом альянсе США не могут обеспечивать свою безопасность и продвигать свои интересы в Европе так надежно и так дешево".

Кроме того, добавил Стубб, через четыре года, возможно, членом НАТО станет и Украина. Он также считает, что при Трампе давление на членов НАТО для увеличения военных расходов будет постоянно возрастать.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину. Как писали СМИ, приказ касается почти всех существующих программ, за исключением Израиля и Египта.

Так, сотрудники Госдепа обязаны издавать распоряжения о прекращении работ по большинству действующих грантов на иностранную помощь. Журналисты уточнили, что масштабная приостановка шокировала действующих и бывших сотрудников ведомства.