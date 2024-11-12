Президент Финляндии заявил, что Трамп хочет добиться мира на Украине как можно скорее

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Избранный президент США Дональд Трамп надеется достичь мира на Украине как можно скорее, заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью Bloomberg.

"Мы в Европе и во всем остальном мире должны понять, что Дональд Трамп крайне серьезно настроен на скорейшее заключение мирного соглашения", – передает слова финского лидера телеканал "360".

По словам политика, он уже поговорил с Трампом и в ходе их беседы будущий американский лидер подтвердил это намерение.

Стубб также счел, что для достижения мира Украине необходимо получить гарантии безопасности и восстановить территориальную целостность. Еще одним условием завершения конфликта он назвал вступление страны в Евросоюз и НАТО.

Ранее президент Финляндии заявлял, что в ходе телефонного разговора с Трампом, помимо Украины, они обсудили Россию, Китай и безопасность в Европе. Кроме того, политики поговорили о ледокольном сотрудничестве между Финляндией, США и Канадой.

Между тем, по данным СМИ, Трамп планирует организовать переговоры между Россией и Украиной в первую неделю своего президентства. Политик также утверждал, что действия, принятые им в первый день входа в должность лидера США, будут "диктаторскими". Так, он подчеркивал, что ему придется принять несколько сложных решений, которые не понравятся многим политикам и чиновникам. Одним из них может стать экстренное завершение украинского конфликта.