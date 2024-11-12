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Избранного президента США республиканца Дональда Трампа заинтересовали в "плане победе" украинского лидера Владимира Зеленского пункты о доступе к ресурсам, а также о замене части сил Соединенных Штатов в Европе украинскими. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Киев подстраивает "план победы" под будущую администрацию Трампа, делая акцент на потенциально деловых сделках, включая доступ к сырью страны и развертывание войск в Европе. Осведомленные источники уверены, что союзники Украины на Западе посоветовали сформулировать предложения таким образом, чтобы они стимулировали более тесное сотрудничество, а не прекращали важную помощь стране.

Отмечается также, что идея о разделе важнейших природных ресурсов Украины с западными партнерами впервые была разработана сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Ранее сообщалось, что Трамп планирует организовать переговоры между Россией и Украиной для скорейшего завершения конфликта в первую неделю своего президентства. По словам политика, действия, принятые им в первый день входа в должность лидера США, будут "диктаторскими". Так, он подчеркнул, что ему придется принять несколько сложных решений, которые не понравятся многим политикам и чиновникам. Одним из них станет экстренное завершение украинского конфликта.