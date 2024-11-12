Глава МИД Финляндии Валтонен выступила против финляндизации Украины

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Финляндизация Украины не приведет к завершению конфликта. Таким мнением поделилась с агентством Reuters глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

"Это определенно не то, что я бы навязывала Украине. Безусловно, не как первую альтернативу", – подчеркнула финский министр.

По ее мнению, принуждение украинской стороны к принятию условий против ее воли станет крахом международной системы.

"Я очень хочу избежать ситуации, когда любая европейская страна или США, если на то пошло, начнут вести переговоры в обход Украины", – заключила Валтонен.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб категорически отверг финскую модель урегулирования конфликта на Украине. Речь идет о подписании в 1940 году мирного договора по итогам советско-финской войны. Тогда Финляндия потеряла часть своих территорий, но заключила мир с СССР, тем самым сохранив фактический нейтралитет.

По его мнению, Украина имеет право определить свой суверенитет самостоятельно, а подобные исторические аналогии, как правило, не работают в качестве прямого переноса.