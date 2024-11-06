Ilta-Sanomat: власти Финляндии могут открыть зимой КПП на границе с Россией

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Финское правительство может провести этой зимой эксперимент по открытию хотя бы одного пропускного пункта на границе с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статью местной газеты Ilta-Sanomat.

По информации издания, власти Финляндии могут открыть КПП при изменении оценки ситуации по безопасности и положения на границе.

Вместе с тем планов по полному открытию восточной границы пока нет.

Финляндия в целях пресечения незаконного въезда на территорию страны закрыла 4 КПП на границе с Россией 18 ноября 2023 года. Последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" прекратил свою работу 30 ноября.

В апреле 2024 года финский кабмин продлил закрытие контрольно-пропускных пунктов до дальнейшего уведомления. Позднее русскоязычное общество в Финляндии заявило, что готовится подать апелляцию в ЕСПЧ из-за решения о закрытии границы.