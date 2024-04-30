Русскоязычное общество в Финляндии обратится в ЕСПЧ из-за закрытия границы с РФ

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Русскоязычное общество в Финляндии "Александровское общество" (Aleksanterinliitto) заявило, что собирает документы и работает с юристами для подачи апелляции в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за решения финских властей закрыть границу с Россией. Об этом говорится в телеграм-канале общества.

Указывается, что Верховный административный суд Финляндии отказал обществу в рассмотрении апелляции на решение властей о закрытии границы, что дало возможность обратиться в другие инстанции. В публикации написано, что подать апелляцию планируется в конце мая этого года.

В обществе подчеркнули, что уже была подана жалоба на последнее решение финского правительства о закрытии границы с Россией от 4 апреля для того, чтобы избежать формального отклонения иска в ЕСПЧ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что антироссийская политика дорого обходится Финляндии. Он напомнил, что экономическое сотрудничество с Россией приносило прибыль восточным регионам Финляндии. Однако, уверен Володин, Хельсинки решили лишить свою страну возможности развиваться.