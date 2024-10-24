Финляндия закрыла два временных КПП на границе с Россией

Фото: ТАСС/IMAGO/Jarno Artika

Два временных контрольно-пропускных пункта в Париккале и Инари закрыты на российско-финской границе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на погранслужбу Финляндии.

В конце февраля представитель службы Марко Саарекс заявлял, что Россия предложила Финляндии навсегда закрыть эти КПП. Согласно соглашению между Москвой и Хельсинки о пунктах пересечения границы, вопрос об открытии и закрытии таких погранпунктов принимается главой Пограничной службы Финляндии и главой Пограничной службы России.

"В октябре вышеупомянутые руководители приняли решение закрыть временные пограничные переходы в Париккале и Инари", – заявили в погранслужбе Финляндии.

Там напомнили, что движение на КПП "Инари" приостановили с 1 ноября 2021 года, а на КПП "Париккале" – с 19 апреля 2022-го из-за ограничений, связанных с вывозом древесины в Россию.

Открытие погранпунктов в будущем возможно в соответствии с ранее упомянутым соглашением о пункте пропуска, уточнили в ведомстве.

Хельсинки и Москве в дальнейшем придется заново выстраивать отношения, заявил ранее экс-полос Финляндии в РФ Антти Хелянтеря. По его словам, напряженность в двусторонних отношениях продлится еще долго, но на каком-то этапе их придется восстановить.

При этом прежних отношений между странами в текущих условиях уже не будет, подчеркнул бывший посол.