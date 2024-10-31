РИА Новости: пограничники из РФ спасли и вернули домой убежавшую из Финляндии собаку

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Российские пограничники спасли собаку, которая заблудилась и забежала в Россию из Финляндии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на свой источник.

Животное 29 октября нашли в Печенгском районе Мурманской области. Тогда собака блуждала по приграничной территории и пробиралась по сугробам. Животное приютили, отогрели и накормили, а потом передали финской стороне, согласно международному договору.

Ранее сообщалось о другом пересечении границы, но уже незаконном. Несколько учеников финской школы отделились от основной группы и целенаправленно перешли государственную границу, зафиксировав нарушение на видео.

