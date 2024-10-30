МИД России вызвал посла Финляндии и выразил протест из-за ареста российской недвижимости

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МИД России вызвал финского посла Марью Лийвалу и выразил ей решительный протест в связи с наложением ареста на 45 принадлежащих российской стороне объектов недвижимости в Финляндии, в том числе используемые в служебных целях и защищенные дипломатическим иммунитетом. Об этом пресс-служба российского министерства сообщила на сайте.

"Российская сторона потребовала от финской пересмотреть в кратчайшие сроки это нелегитимное решение, грубо нарушающее положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Послу было подчеркнуто, что в противном случае ответственность за последствия таких действий финских властей будет лежать на Хельсинки. При необходимости российская сторона примет ответные меры", – говорится в заявлении.

Кроме того, в российском МИД обратили "особое внимание главы финской дипмиссии" на отсутствие официальной реакции Финляндии на ноты протеста, которые ранее были направлены российском посольством в Хельсинки.

В посольстве России отметили, что действия финских властей грубо нарушают положения международного права. Дипломаты рассчитывают на пересмотр решения Службы судебных приставов Финляндии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что суд Финляндии якобы наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) после запроса украинской энергетической компании "Нафтогаз". По данным журналистов, арест вступил в силу 24 октября. Он относится к участку площадью 3 326 квадратных метров.