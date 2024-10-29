Россия направила Финляндии ноту протеста после ареста недвижимости

Фото: helsinki.mid.ru

Посольство России направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий властей страны в связи с арестом российской недвижимости, передает ТАСС.

"Посольство продолжает работу по прояснению ситуации вокруг ареста российской недвижимости в Финляндии. 29 октября от финской Службы судебных приставов получен список более чем из 40 объектов, в отношении которых службой приняты ограничительные меры", – сказали в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что действия финских властей грубо нарушают положения международного права. Дипломаты рассчитывают на пересмотр решения Службы судебных приставов Финляндии. Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, уточнили в посольстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что суд Финляндии якобы наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) после запроса украинской энергетической компании "Нафтогаз". По данным журналистов, арест вступил в силу 24 октября. Он относится к участку площадью 3 326 квадратных метров.

При этом посольство России в Хельсинки сообщило, что не получало никаких уведомлений от властей Финляндии об аресте земли РЦНК. Как, в свою очередь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия в судебном порядке будет оспаривать арест российских объектов недвижимости в Финляндии.