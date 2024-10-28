Посольство РФ в Хельсинки не получало уведомлений по аресту собственности РЦНК

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Посольство России в Хельсинки не получало никаких уведомлений от властей Финляндии об аресте участка земли Российского центра науки и культуры (РЦНК), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства.

Как отметили в дипмиссии, информация об аресте была получена от журналистов 28 октября.

"Официальных уведомлений от финских властей на этот счет в посольство не поступало", – сказали в дипмиссии, добавив, что соответствующая информация была запрошена у Службы судебных приставов и МИД Финляндии.

Оценивать ситуацию и говорить о возможных ответных мерах можно будет после выяснения всех обстоятельств происходящего, добавили в посольстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что суд Финляндии якобы наложил арест на участок земли РЦНК после запроса украинской энергетической компании "Нафтогаз". По данным журналистов, арест вступил в силу 24 октября. Он относится к участку площадью 3 326 квадратных метров.