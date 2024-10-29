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29 октября, 12:50

Политика

Песков заявил, что Россия через суд будет оспаривать арест недвижимости РФ в Финляндии

Фото: kremlin.ru

Россия в судебном порядке будет оспаривать арест российских объектов недвижимости в Финляндии украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона будет использовать все правовые механизмы, чтобы защитить свои имущественные интересы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что суд Финляндии якобы наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) после запроса украинской энергетической компании "Нафтогаз". По данным журналистов, арест вступил в силу 24 октября. Он относится к участку площадью 3 326 квадратных метров.

В свою очередь, посольство РФ в Хельсинки сообщило, что не получало никаких уведомлений от властей Финляндии об аресте земли РЦНК.

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