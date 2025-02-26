Аналитик Лассила: Трамп может исключить Финляндию и Швецию из НАТО по требованию РФ

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Американский президент Дональд Трамп может выгнать Финляндию и Швецию из НАТО в рамках мирного соглашения с Россией по Украине. Таким мнением поделился научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила в интервью изданию STT.

Специалист назвал беспрецедентной готовность американского лидера идти навстречу российскому руководству. Трамп может согласиться на требование Москвы о возвращении Североатлантического альянса к границам 1997 года, что по сути отменит членство Финляндии и Швеции в военном блоке.

Ранее в Кремле заявили, что Россия во время переговоров с США в Саудовской Аравии не выдвигала требования о выводе войск НАТО из Восточной Европы.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о готовности оставить свой пост ради мира или членства страны в Североатлантическом альянсе.