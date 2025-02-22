Орбан заявил, что Украина никогда не будет членом НАТО

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Венгрия считает, что Украина не станет членом НАТО, а вновь будет буферной зоной между Россией и Альянсом. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Почему европейские и американские либералы думали, что русские будут стоять в стороне и наблюдать за этим, остается загадкой. Уже ясно, что их попытка провалилась. Украина и то, что от нее останется, снова станут буферной зоной", – цитирует политика ТАСС.

Кроме того, как подчеркнул Орбан, Киев никогда не вступит в Евросоюз, если будет действовать вопреки интересам Венгрии. По мнению премьера, в настоящее время Украина не готова к этому.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова указывала, что РФ никогда не примет членство Украины в Альянсе, потому что таким образом страна не только создаст угрозы для безопасности России, но и приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы.

Негативную реакцию высказывал и американский лидер Дональд Трамп. Американский лидер отмечал, что такой шаг был бы крайне непрактичным и маловероятным.

