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Киев привык к иждивенчеству и деньгам Запада, которые он тратит бесконтрольно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"И, конечно же, совсем не нравится киевскому режиму как-то отчитываться за уже потраченные деньги", – добавил пресс-секретарь президента России.

Кроме того, он указал на тенденцию снижения рейтинга (4%) президента Украины Владимира Зеленского. Спорить с ней, подчеркнул Песков, невозможно. Однако влезать в дискуссии "по цифрам" Кремль не хотел бы.

Также пресс-секретарь президента назвал непозволительными высказывания Киева, которые следуют в сторону глав других государств в последние месяцы.

"Риторика Зеленского и многих представителей киевского режима в целом оставляет желать большего", – добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп обратил внимание на низкий рейтинг Зеленского на Украине. Помимо этого, он указал на то, что украинский лидер мог давно попытаться урегулировать конфликт, а не "выпрашивать участие в переговорах".

Сын Трампа Бэррон предложил Зеленскому одержать победу без "бесконечных долларов" и оценить результат такой победы.