Захарова сочла членство Украины в НАТО неприемлемым для России

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Членство Украины в НАТО неприемлемо для России. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Дипломат уточнила, что это создаст угрозы для безопасности России, а также приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы. При этом отказа сейчас принимать страну в Альянс недостаточно, подчеркнула Захарова.

По ее словам, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Украине гарантировали присоединение к Альянсу в будущем. Иначе, считает она, эта проблема продолжит "отравлять атмосферу" в Европе.

Представитель МИД также напомнила, что положения о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе Украины зафиксированы в декларации 1990 года о ее госсуверенитете.

Ранее с идеей об отказе приглашения Украины в НАТО полностью согласился американский президент Дональд Трамп. Он указал, что такой шаг был бы крайне непрактичным и маловероятным.

В свою очередь, генсек Альянса Марк Рютте сказал, что организация никогда не обещала Украине членство по итогам мирных переговоров с Россией. С его слов, есть другие способы, которые предоставят Киеву гарантии безопасности, помимо членства в НАТО.