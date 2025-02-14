Генсек НАТО Рютте: членство Украины в Альянсе не было условием заключения мира

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Североатлантический альянс никогда не обещал Украине членство в своем составе по итогам мирных переговоров с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте по итогам встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе.

"На саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине членство, но никогда не было согласовано, что, когда начнутся переговоры, они закончатся вступлением Украины в НАТО. Не было никаких обещаний членства как части мирной сделки", – цитирует Рютте ТАСС.

По словам генерального секретаря НАТО, есть множество других способов, которые предоставят Киеву гарантии безопасности, помимо членства в Альянсе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полностью согласен с идеей об отказе приглашения Украины в НАТО. Он подчеркнул, что подобный шаг был бы крайне непрактичным и маловероятным.

В свою очередь, Рютте отмечал, что разговор Владимира Путина и Трампа "создает впечатление" начала переговоров по Украине. По словам генсека НАТО, необходимо обеспечить вовлеченность Украины в этот процесс, а также прочность будущих договоренностей.