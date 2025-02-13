Генсек НАТО Рютте призвал Альянс перейти к "мышлению военного времени"

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НАТО в своей стратегии должна перейти к "мышлению военного времени". Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран блока в Брюсселе, передает ТАСС.

Как рассказал Рютте, по всему Альянсу уже нарастили оборонное производство. В последние годы страны НАТО производят больше и быстрее, чем когда-либо за десятки лет, однако следует сделать еще больше для обеспечения потенциала сдерживания и обороноспособности в будущем, пояснил генсек.

Ранее Рютте пригрозил России катастрофическими последствиями, если она нападет на страны Североатлантического альянса. Он уточнил, что всерьез верит докладам, согласно которым Россия якобы готовится к конфликту с НАТО.

Кроме того, председатель военного комитета блока адмирал Роб Бауэр призвал крупнейшие компании Запада подготовиться к военному сценарию, а также скорректировать производственные и распределительные линии. Таким образом, считает он, бизнес сможет минимизировать последствия возможного шантажа со стороны Москвы и Пекина.