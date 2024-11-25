Глава комитета НАТО Бауэр призвал бизнес подготовиться к военному сценарию

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Крупнейшим западным компаниям необходимо подготовиться к военному сценарию и скорректировать свои производственные и распределительные линии, заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Таким образом, по его мнению, бизнесу удастся минимизировать последствия возможного шантажа со стороны России и Китая.

"Если мы сможем гарантировать, что все важнейшие услуги и товары будут доставлены несмотря ни на что, то это станет ключевой частью нашего сдерживания", – отметил глава комитета Альянса в беседе с Reuters.

Он подчеркнул, что в потенциальной войне будут использоваться все имеющиеся инструменты, так как НАТО прекрасно видит растущее число саботажей, в частности в поставках энергии в Европу. По его словам, Коммунистическая партия страны обязательно воспользуется этой властью, поэтому европейские и американские бизнесмены должны осознавать риск своих действий для безопасности их страны.

Между тем в СМИ появилась информация, что якобы действующий президент США Джо Байден планировал публично пригласить Украину в НАТО. Администрация Штатов рассматривала идею как один из шагов по укреплению Украины перед приходом избранного лидера Дональда Трампа в Белый дом, однако позже от этого плана отказалась.

При этом Вашингтон намерен разработать двусторонние соглашения о безопасности, предоставляющие гарантии Киеву, считают журналисты. Кроме того, Байден хочет успеть максимально усилить возможности Украины до возвращения к власти Трампа в январе следующего года.

Как считают СМИ, в связи с этим Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, готов списать Киеву долг в почти 5 миллиардов долларов и прочее.