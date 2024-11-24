Президент Боливии Арсе отметил укрепление позиций РФ и КНР в Латинской Америке

Фото: РИА Новости/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Рамиль Ситдиков

Страны Латинской Америки выстроили крепкие отношения с Россией и Китаем. В результате влияние США в регионе ослабло, заявил в беседе с O Globo президент Боливии Луис Арсе.

"Латинская Америка больше не будет задним двором США", – сказал Арсе.

По словам боливийского лидера, возвращение избранного президента США Дональда Трампа на пост в январе 2025 года произойдет уже в новых геополитических реалиях.

"Появились новые игроки (на международной арене. – Прим. ред.), укрепляется БРИКС. Все изменилось", – заключил Арсе.

Между тем Россия фиксирует активизацию попыток США и их союзников по НАТО распространить влияние Альянса на Латинскую Америку. Такое заявление ранее сделал директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Дипломат отметил, что расползание НАТО на восток уже разрушило архитектуру европейской безопасности. По его словам, сейчас наблюдается и стремление Альянса распространить влияние на Индо-Тихоокеанский регион.