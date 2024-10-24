24 октября, 04:09Политика
Президент Боливии Арсе прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Фото: телеграм-канал Luis Arce Catacora
Президент Боливии Луис Арсе прибыл в Казань, где он примет участие в саммите БРИКС. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Мы прибыли в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС с задачей достигнуть важных результатов в пользу боливийского народа", – отметил Арсе.
23 октября лидеры государств – участников БРИКС приняли Казанскую декларацию, которая фиксирует итоги саммита и всего российского председательства в объединении.
В документе, помимо прочего, лидеры БРИКС "с удовлетворением" отметили инициативы о "добрых услугах" по украинскому урегулированию, выступили за предотвращение размещения оружия в космосе и многое другое.