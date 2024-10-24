Президент Боливии Арсе прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Фото: телеграм-канал Luis Arce Catacora

Президент Боливии Луис Арсе прибыл в Казань, где он примет участие в саммите БРИКС. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Мы прибыли в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС с задачей достигнуть важных результатов в пользу боливийского народа", – отметил Арсе.

23 октября лидеры государств – участников БРИКС приняли Казанскую декларацию, которая фиксирует итоги саммита и всего российского председательства в объединении.

В документе, помимо прочего, лидеры БРИКС "с удовлетворением" отметили инициативы о "добрых услугах" по украинскому урегулированию, выступили за предотвращение размещения оружия в космосе и многое другое.