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Страны БРИКС выступили за предотвращение размещения оружия в космосе. Об этом говорится в Казанской декларации XVI саммита БРИКС, опубликованной на сайте Кремля.

"Мы вновь выступаем в поддержку обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и размещения оружия в космосе", – говорится в тексте документа.

Кроме того, государства, входящие в объединение, выступают за принятие правового многостороннего документа об обеспечении глобальной безопасности в этой сфере.

Ранее Россия предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия. Он призывал все страны принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе. Документ также призывал к шагам, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве, однако в Совете безопасности не приняли проект резолюции.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Россия готова подписать договоренность о всеобъемлющем запрете на размещение любых видов вооружений в космосе, однако США не хотят отказываться от его милитаризации.