СБ ООН не принял резолюцию РФ о предотвращении гонки вооружений в космосе

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Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, резолюция не набрала необходимые 9 голосов из 15. За нее проголосовали семь стран, против – тоже семь, одна страна воздержалась.

Ранее Россия предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия. Он призывал все страны принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе.

Документ также призывал к шагам, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.

До этого сообщалось, что РФ применила в Совбезе ООН право вето и заблокировала проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одобрение данной резолюции дало бы Вашингтону свободу рук для любых действий по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности. Она добавила, что Россия в ближайшее время внесет собственный проект в Совете безопасности ООН.