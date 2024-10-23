Страны БРИКС выступили против любых форм дискриминации спортсменов

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Страны БРИКС выступили против любых форм дискриминации по возрасту, полу, инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии, экономического или иного статуса спортсменов. Это следует из декларации, составленной по итогам саммита БРИКС в Казани.

"Все страны БРИКС обладают богатой культурой развития традиционных видов спорта и согласны поддерживать друг друга в продвижении традиционных и исконных видов спорта как в формате БРИКС, так и во всем мире", – сказано в документе.

Кроме того, страны БРИКС выразили признательность России за организацию летних Игр БРИКС в Казани, в которых участвовали атлеты, представляющие 27 видов спорта. В документе отмечается, что объединение уделяет пристальное внимание налаживанию спортивных связей между странами – участницами БРИКС.

Спортивные Игры стран БРИКС состоялись в июне 2024 года. Соревнования собрали более 3 тысяч атлетов из почти 100 государств мира.

Саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября. В рамках него Владимир Путин отметил, что спортивные Игры БРИКС подтвердили, что у России есть все необходимое для проведения состязаний мирового уровня. В частности, соревнования продемонстрировали, что в России имеется современная инфраструктурная база и кадровый потенциал для проведения крупных спортивных мероприятий.

