Путин: Игры БРИКС подтвердили, что Россия может проводить турниры мирового уровня

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Спортивные Игры БРИКС подтвердили, что у России есть все необходимое для проведения состязаний мирового уровня, сообщил Владимир Путин, выступая на заседании саммита объединения в широком составе.

В частности, соревнования продемонстрировали, что в России имеется современная инфраструктурная база и кадровый потенциал для проведения крупных спортивных мероприятий.

Спортивные Игры стран БРИКС состоялись в июне 2024 года. Соревнования собрали более 3 тысяч атлетов из почти 100 государств мира.

Саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября. Путин в рамках саммита уже обсудил конфликт на Украине и прочие вопросы международной обстановки с председателем КНР Си Цзиньпином.

В Казань для участия в саммите прибыл и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он планирует обсудить с российским лидером кризис на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины. Они также поговорят о деятельности ООН и рассмотрят актуальные вопросы международной повестки дня.