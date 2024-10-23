Кабмин РФ расширил список спортивных турниров, гарантирующих прием в вуз без экзаменов

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В расширенном списке спортивных турниров, победа в которых гарантирует прием в университеты без экзаменов, появились Игры стран СНГ, Спортивные игры стран БРИКС и Спартакиады стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий документ, подписанный главой правительства Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте кабмина.

Так, победители вышеперечисленных соревнований смогут поступать без конкурсных испытаний на бюджетные места в государственные вузы, а также становиться студентами негосударственных вузов программ бакалавриата и специалитета.

До этого соответствующим правом обладали только чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионы мира и Европы.

Тем временем в России хотят изменить правила приема в магистратуру. Прием на обучение по соответствующим программам со следующего учебного года предлагается осуществлять через портал "Госуслуги". При этом абитуриент может подать документы самостоятельно через сайт вуза или с помощью почты.

Также было выдвинуто предложение, согласно которому предлагается сделать едиными сроки приема абитуриентов на обучение по всем программам высшего образования и зачислять их в период с 20 июня по 1 октября.

