Минобрнауки предложило изменить правила приема в магистратуру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прием на обучение по программам магистратуры со следующего учебного года предлагается осуществлять через портал "Госуслуги". Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту Минобрнауки РФ, который размещен на портале публикования нормативно-правовых актов.

При этом абитуриент может подать документы самостоятельно через сайт вуза или с помощью почты.

"Все изменения, которые отражены в новом документе, сделают процесс поступления еще более комфортным для абитуриентов, закрепят их права, а также значительно структурируют работу самих университетов", – объяснил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Также министерство выдвинуло инициативу, согласно которой предлагается сделать едиными сроки приема абитуриентов на обучение по всем программам высшего образования и зачислять их в период с 20 июня по 1 октября.

Кроме того, ведомство собирается ввести единое для всех университетов предельное число специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент может одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и специалитета в каждой организации. Теперь их может быть пять, хотя сейчас количество специальностей и направлений достигает не больше пяти.

В качестве еще одной инициативы министерство предложило начислять абитуриентам до 10 баллов за наличие дополнительного образования по профилю программ бакалавриата и специалитета. Так, поступающий может получить эти баллы, если пожелает подать документы на зачисление в вузы по архитектурной специальности, а в качестве дополнительного образования он имеет оконченную ранее детскую архитектурную школу.

Со следующего года в России пропадет понятие "бакалавр". Вместо него будет высшее и высшее специализированное образование. Помимо этого, увеличится количество университетских программ продолжительностью от 5 до 5,5 года.

