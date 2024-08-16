РГСУ открыл новое направление магистратуры о психологии счастья

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В Российском государственном социальном университете (РГСУ) открылись несколько новых направлений подготовки магистратуры, среди которых "Психология счастья в социальной сфере, бизнесе и политике", передает RT, ссылаясь на пресс-службу вуза.

Новые дисциплины уже доступны на факультете политических и социальных наук. Обучение по ним начнется с сентября.

После обучения студенты смогут разрабатывать не только индивидуальные "программы счастья", но и эффективные стратегии повышения коллективного благополучия в организациях, в число которых войдут социальные и корпоративные, пояснил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев.

Он уточнил, что нововведение увеличит востребованность будущих специалистов, а также позволит им эффективнее добиваться профессиональных успехов. При этом уже сейчас спрос на специалистов по новому направлению опережает предложения на рынке труда.

Между тем в сентябре также начнут работу новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. Всего специалисты построили 170 тысяч квадратных метров современных зданий, сооружений, лабораторий, аудиторий и общежитий.

Соответствующий строительный проект был реализован с 2021 по 2024 год. Специалисты построили и реконструировали 14 зданий МГТУ.

