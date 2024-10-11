Производственная аспирантура появится в России в пилотном режиме в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России в 2025 году в пилотном режиме запустят производственную аспирантуру. Об этом пресс-служба Минобрнауки сообщила на сайте.

На заседании руководители крупных промышленных предприятий и ректоры ведущих вузов обсудили создание производственной аспирантуры. В пилотный режим планируется пригласить компании, которые входят в контур госкорпорации "Ростех", уточнила пресс-служба.

Производственная аспирантура будет направлена в том числе на повышение эффективности исследовательской деятельности. Она является формой партнерства и кооперации вуза с конкретной компанией, уточнил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Планируется, что для участия в проекте каждое высшее учебное заведение должно соответствовать двух критериям. Им необходимо обладать правом на собственные образовательные стандарты и иметь долю своевременных защит в аспирантуре не ниже 30%.

Со следующего года в России пропадет понятие "бакалавр". Вместо него будет высшее и высшее специализированное образование. Помимо этого, увеличится количество университетских программ продолжительностью от 5 до 5,5 года.