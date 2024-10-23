Кыстыбый и пельмени предложат мировым лидерам на торжественном приеме в Казани

Фото: телеграм-канал SHOT

Представителей стран, которые прибыли на саммит БРИКС в Казань, угостят на торжественном приеме от имени Владимира Путина татарской лепешкой кыстыбыем с картофелем, пельменями с осетриной или варениками с грибами. Об этом сообщает РИА Новости.

Вышеперечисленные блюда преподнесут мировым лидерам в качестве закуски. На горячее гостям предложат томленую с овощами голень ягненка, овощную лазанью или запеченный с овощами судак.

Также приготовили для участников саммита десерты, а именно – яблочный пирог с ванильным мороженым и шоколадный торт. Кроме того, на приеме будут предлагать безалкогольные напитки и вина из Краснодарского края.

Для вегетарианцев в меню отведены отдельные позиции.

Ранее Путин заявил об утверждении Казанской декларации. Она фиксирует итоги саммита БРИКС и всего российского председательства в объединении. Принятый документ также планируется распространить в ООН, добавил российский президент.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Туда прибыли представители 36 стран и шести международных организаций. В 2025 году лидерство объединения перейдет к Бразилии. По словам Путина, РФ сделает все возможное для эффективной передачи председательства в БРИКС.

