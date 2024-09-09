МИД РФ: США активизировали попытки распространить влияние НАТО на Латинскую Америку

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Россия фиксирует активизацию попыток США и их союзников по НАТО распространить влияние Альянса на Латинскую Америку. Такое заявление сделал директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в интервью газете "Известия".

"Есть натовские программы, которые предусматривают и содействие в реформировании силовых структур, и подготовку профильных специалистов, и перевооружение с акцентом на закупку западных образцов, и совместные военно-тренировочные мероприятия – налицо стремление американских военных постараться влиять на формирование политической и экономической повестки латиноамериканских стран в отношении с государствами региона", – рассказал он.

Щетинин назвал одним из наиболее активных участников этого процесса командующую Южным командованием США генерала Лору Ричардсон.

Дипломат отметил, что расползание НАТО на восток уже разрушило архитектуру европейской безопасности. По его словам, сейчас наблюдается и стремление Альянса распространить влияние на Индо-Тихоокеанский регион. Щетинин подчеркнул, что ответ на вопрос, нужна ли подобная ползучая экспансия НАТО в Латинскую Америку должны дать сами латиноамериканцы.

По его словам, Россия, в отличие от США и НАТО, не рассматривает дружественный регион Латинской Америки как зону для геополитических игр и не ставит латиноамериканцев перед выбором "с кем они". Он отметил, что РФ всегда выстраивает отношения на основе взаимоуважения и взаимного учета интересов.

Ранее Щетинин сообщил, что Россия планирует двигаться к введению безвизового режима со всей Латинской Америкой. Он отметил, что эта цель является достижимой.

Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ подчеркнул, что Россия будет двигаться в направлении отмены виз со странами Карибского бассейна.