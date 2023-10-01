РФ поставила задачу по введению безвизового режима со всей Латинской Америкой – МИД РФ

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Россия планирует двигаться к введению безвизового режима со всей Латинской Америкой, эта цель является достижимой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина.

"Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придем", – сказал он на полях конференции "Россия – Латинская Америка".

Он подчеркнул, что Россия будет двигаться в направлении отмены виз со странами Карибского бассейна.

Ранее сообщалось, что российская сторона проводит активную работу над отменой виз со странами Азии. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал эту работу крайне важной.

До этого глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что РФ работает над полной отменой туристических виз с пятью странами Ближнего Востока и Азии.

Речь идет о странах, откуда в Россию можно привлечь обеспеченных туристов, а именно Кувейте, Омане, Бахрейне, Саудовской Аравии и Малайзии.

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