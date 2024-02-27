Россия поможет Латинской Америке защититься от вмешательства США – Патрушев

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Российская сторона будет помогать Латинской Америке защищаться от попыток США вмешаться в ее внутренние дела, в том числе подорвать авторитет местных властей. Об этом секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил во время консультаций по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии.

"Латинская Америка остается важной зоной мира, своего рода островом стабильности. При этом для нас важно, что все больше стран региона стремится к проведению самостоятельной политики", – приводит ТАСС слова Патрушева.

Он добавил, что латиноамериканским странам хорошо известны агрессивные методы Вашингтона по насильственному слому не устраивающих их правительств, а также политическому и экономическому давлению на страны с независимой политикой.

Соединенные Штаты и впредь будут наращивать давление на независимые страны, в том числе на РФ и государства Латинской Америки, добавил Патрушев. По его словам, латиноамериканские власти прекрасно понимают ту ситуацию, в которой на сегодня находится Москва с точки зрения санкционного давления.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что развитие дружеских отношений с Латинской Америкой являются одним из главных международных приоритетов РФ. Москва готова и дальше оказывать всемерную поддержку латиноамериканским странам и развивать с ними координацию на международных площадках.

Ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил, что Россия планирует двигаться к введению безвизового режима со всей Латинской Америкой. Он отметил, что эта цель является достижимой.

Щетинин подчеркнул, что Россия будет двигаться в направлении отмены виз со странами Карибского бассейна.