Зеленский готовит сообщение в ЕС о странах и компаниях, которые сотрудничают с Россией

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что готовит сообщение в Евросоюз и США о странах, которые поддерживают связи с Россией. Об этом он заявил во время своей пресс-конференции. Слова украинского президента приводит РИА Новости.

"Там, где Восточная Европа, где было присутствие Советского Союза в свое время, там есть сообщества, которые поддерживают нарративы РФ. Думаю, Россия им помогает, влияет на это. Очень много денег Россия тратила в Латинской Америке, в Африке и США, везде есть это," – ответил Зеленский.

Украинский президент также заявил, что он готовит документ с перечнем представителей СМИ и компаний, имеющих тесные связи с Россией и которые пытаются обходить санкции против России. По словам Зеленского, Украина хочет представить эти документы ЕС, Еврокомиссии, Европарламенту, лидерам ЕС, а также США.

Ранее на той же пресс-конференции Зеленский назвал количество потерь ВСУ с начала специально военной операции. По его словам, потери украинских войск с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это высказывание Зеленского является ложным. По ее словам, он намеренно "занизил" цифру, чтобы продолжать получать финансирование от Запада.