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Ситуация, которая возникла из-за Будапештского меморандума, продемонстрировала несостоятельность гарантий безопасности США в рамках этого документа. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете Times.

"Оказалось, что подпись президента США ничего не стоит", – уточнил он.

Однако Данилов не стал оценивать гарантии Великобритании.

После распада СССР на территории Украины сохранился значительный ядерный арсенал, однако в 1994 году Киев подписал Будапештский меморандум, отказавшись от этого оружия в обмен на обещание других стран, включая США, обеспечивать безопасность страны.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) задал госсекретарю США Энтони Блинкену вопрос о присоединении страны к НАТО и о возможном восстановлении статуса ядерной державы.

В ответ Блинкен заявил, что многие страны оказывают Украине поддержку, в частности для того, чтобы в будущем она могла твердо стоять на ногах. Он добавил, что Россия, разорвав Будапештский меморандум и начав спецоперацию на Украине, якобы потерпела стратегическое фиаско. По мнению Гончаренко, Блинкен фактически ушел от ответа.



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