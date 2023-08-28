Столичные предприятия представят продукцию латиноамериканским партнерам

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

Семь столичных компаний поучаствуют в бизнес-миссии на территории Латинской Америки. Аргентина, Перу, Мексика, Чили и Венесуэла проявили заинтересованность в продукции, производимой в Москве, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, представители городской промышленности считают это направление одним из перспективных в плане дальнейшего развития международного сотрудничества.

"С целью укрепления экономических отношений между странами центр "Моспром" организует онлайн-бизнес-миссию, в рамках которой с 11 по 22 сентября пройдет более 60 B2B-переговоров", – отметил Овчинский.

Разрабатывающая цифровые решения в производственных процессах компания "Сомитлаб" покажет латиноамериканским партнерам собственные новые разработки, среди которых есть устройство оптического контроля качества продукции, прибор для восполнения энергии аккумуляторных батарей электротранспорта и аппарат для автоматизированной выдачи ключей, сказал гендиректор компании Ян Анисов.

"Совокупный эффект от внедрения наших технологий оценивается в повышении чистой прибыли более чем на 20% в год. Страны Латинской Америки – это регион с высоким уровнем привлечения инвестиций и возможностью налаживания международного сотрудничества. Мы заинтересованы в развитии дальнейших взаимоотношений с зарубежными партнерами", – добавил он.

Предприятие "Булат" готово поставлять в Латинскую Америку системы хранения данных, серверов, коммутаторов и маршрутизаторов, отметил Овчинский. В компании выразили уверенность, что оборудование востребовано в регионе, оно позволит устанавливать телеком- и IT-системы.

В предприятии добавили, что АНО "Моспром" и Торгово-промышленная палата РФ планируют наладить связи с крупными заказчиками из этих стран.

Отмечается, что специалисты АНО "Моспром" поддерживают столичный промышленный экспорт уже с 2019 года. Сотрудники проводят анализ целевых рынков, изучают рисковый профиль, отрасли, их состояние и зависимость от импорта или экспорта.

Также специалисты проводят для московских компаний исследования, которые позволяют найти наиболее эффективную стратегию выхода на зарубежные рынки.

В рамках байерской программы "Моспром" оказывает помощь столичным компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивает участие производителей в международных выставках и бизнес-миссиях, все это предоставляется бесплатно.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявлял, что столичная компания "БИГ", занимающаяся производством косметических средств, получила от городского фонда льготный заем в размере 100 миллионов рублей для дальнейшего развития экспорта.

Средства от Фонда поддержки промышленности и предпринимательства компания получила в рамках программы "Экспорт", которая позволяет предпринимателям наращивать торговлю с другими странами и республиками, например с Грузией, Туркменией, Белоруссией, Казахстаном и другими.



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