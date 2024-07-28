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Панама заинтересована в развитии сотрудничества с Россией в сфере культуры, заявил посол страны в Москве Роландо Барроу.

Он отметил, что не только правительство, но и жители государства проявляют интерес к российской культуре. Например, республику в июле посещал Хор Турецкого, который был хорошо встречен.

Кроме того, в РФ в ближайшие месяцы ожидается показ панамских фильмов, уточнил Барроу.

"Этот проект панамская сторона намерена продвигать интенсивно и с большим участием жителей России, в первую очередь молодежи", – цитирует посла РИА Новости.

Он ожидает, что россияне позитивно отреагируют на культурные мероприятия Панамы и смогут ближе познакомиться с панамскими деятелями искусства.

Между тем РФ последовательно развивает план экономического сотрудничества до 2030 года с КНР. Как отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, страны действуют в качестве крупных самостоятельных держав и поддерживают контакты по вопросам урегулирования украинского кризиса.