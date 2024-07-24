02:00Туризм
РФ и Вьетнам работают над расширением географии и интенсивности рейсов
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Россия и Вьетнам прорабатывают возможность увеличения количества прямых рейсов между странами и расширения их географии. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"В настоящее время профильные ведомства прорабатывают возможность увеличения интенсивности и расширения географии полетов между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам", – приводит его слова ТАСС.
Руденко отметил, что Вьетнам является популярным направлением у российских туристов и напомнил, что в допандемийном 2019 году число посетивших Вьетнам россиян превысило полмиллиона человек.
Ранее сообщалось, что Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении. Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности перелетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО.
В подписанном документе зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров и регулировании тарифов назначенных перевозчиков, говорится в публикации.
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