РФ и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении

Фото: mintrans.gov.ru

Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении, написал Минтранс РФ в телеграм-канале.

Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности перелетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО. В подписанном документе зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров и регулировании тарифов назначенных перевозчиков, говорится в публикации.

В феврале этого года пресс-служба Росавиации указала, что препятствий для авиасообщения между РФ и Танзанией нет. Посол Танзании в России Фредрик Ибрахим Кибута тогда заявил о намерении подписать соглашение для запуска прямых рейсов.

Также с 1 июня между Волгоградом и Сочи возобновилось авиасообщение после полуторагодовалого перерыва из-за режима ограничения полетов. Полетную программу начала выполнять авиакомпания "Победа".

