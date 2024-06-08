Глава Абхазии Бжания: самолеты из аэропорта Сухума полетят в семь городов России

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Рейсы в семь российских городов из Сухума планируется запустить после открытия аэропорта. Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент Абхазии Аслан Бжания на полях ПМЭФ.

Как он утверждает, это поможет нарастить туристический поток примерно на 50% с первого года открытия.

Ранее стало известно, что в Абхазии рассчитывают восстановить аэропорт Сухум имени Ардзинба для международного авиасообщения. На заседании кабмина республики принято постановление о том, что объект получит статус аэродрома совместного базирования – там будут размещаться гражданские и государственные самолеты. Воздушной гавани присвоен международный буквенный код.

Согласно открытым источникам, аэропорт расположен в 18 километрах от столицы Абхазии в селе Бабушара Гулрыпшского района, но он не функционирует с конца грузино-абхазской войны 1992-1993 годов по решению ICAO.

