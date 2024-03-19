Аэропорт Сочи запросил режим "открытого неба" на три года

Фото: aer.aero

Аэропорт Сочи запросил для себя режим так называемого открытого неба, который позволил бы иностранным авиакомпаниям летать через него в третьи страны, сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора компании "Аэродинамик" Алексея Старостина в адрес Минтранса.

Таким образом, Старостин предлагает снять некоторые ограничения межправительственных соглашений об авиаперевозках сроком на три года – с 2024 по 2027 год. Минтранс выступил против такой инициативы, объяснив это защитой отечественных перевозчиков.

По словам Старостина, въездной иностранный туристический поток в Сочи очень низкий, несмотря на введение в действие с 1 августа 2023 года электронной визы для въезда в Россию для иностранных граждан 55 стран. Также глава "Аэродинамики" указал на то, что у российских авиакомпаний ограниченные возможности по выполнению международных рейсов, а запуск новых направлений иностранных перевозчиков сдерживают межстрановые соглашения.

В них, как правило, с обеих сторон оговариваются ограничения по количеству авиакомпаний и рейсов. Режим "открытого неба" позволит перевозчикам летать между двумя зарубежными странами, если перелет начинается или заканчивается в стране регистрации авиакомпании. В этом случае аэропорт второй стороны соглашения считается пересадочным хабом.

Старостин утверждает, что авиакомпании из стран Ближнего Востока и СНГ заинтересованы в открытии рейсов в Сочи. По его мнению, в целом это помогло бы открыть новые международные маршруты, развить конкуренцию авиаперевозчиков и снизить стоимость авиабилетов.

В список стран, чьим перевозчикам предлагается открыть небо, попали Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Иордания, Оман, Ливан, Пакистан, Ливия, Сирия, Эфиопия, Тунис, Марокко и ЮАР.

В настоящее время из Сочи международные рейсы выполняются в 14 стран по 19 направлениям. Среди них – Армения, Узбекистан, ОАЭ, Таиланд, Израиль, Египет, Турция, Грузия, Азербайджан, Сербия, Таджикистан, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Всего из России прямым авиаперелетом сегодня можно улететь в 38 стран.

В Минтрансе инициативу назвали преждевременной. В ведомстве считают, что это может негативно сказаться на транспортной доступности направления для российских граждан. Власти стараются развивать авиасообщение с иностранными государствами, однако приоритетом остается развитие внутреннего туризма.

Кроме того, аэропорт Сочи является крупным хабом юга России, который обеспечивает прием всех пассажиров, у которых южные направления пользуются спросом.

В октябре 2022 года Росавиация сообщила о введении режима "открытого неба" в аэропорту Храброво в Калининграде. Разрешение было принято авиационными властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области. Оно установлено сроком на два года.



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